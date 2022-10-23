Москва, 23 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Станция Московского центрального кольца «Балтийская» временно закрыта на вход и выход. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба Московского департамента транспорта в своем телеграм-канале.

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«Станция Балтийская МЦК временно закрыта для входа и выхода пассажиров по требованию полиции», — говорится в сообщении.

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