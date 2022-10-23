Москва, , 07:20 — REGNUM Космические аппараты «Гонец-М» и спутник «Скиф-Д», запущенные ракетой-носителем «Союз-2.1б», выведены на целевые орбиты 23 октября. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома «Восточный» в Амурской области 22 октября в 22:57 мск. В состав полезной нагрузки вошли три спутника системы связи «Гонец» и первый аппарат будущей группировки спутникового интернета «Скиф».

После запуска разгонный блок «Фрегат» успешно доставил все спутники на заданные орбиты. Спутники «Гонец-М» будут работать на круговой орбите высотой 1500 км. Аппарат «Скиф-Д» выведен на высоту 8000 км.

Главный конструктор космического аппарата «Скиф-Д» Иван Зимин рассказал, что этот спутник стал первым отечественным аппаратом, выведенным на среднюю круговую орбиту на такой высоте с полярным наклонением 90°. Он объяснил, что размещение спутника на этой орбите позволит обслуживать северные регионы, недоступные для традиционных спутников на стационарной орбите.

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