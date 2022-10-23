Банги, 23 октября 2022, 07:09 — REGNUM Присутствие российских военных инструкторов идет только на пользу Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом РИА Новостям сообщил председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.
«Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу», — сказал Саранджи. Он также отметил, что военные инструкторы из России покинут ЦАР, как только проблемы безопасности будут полностью решены.
Напомним, в конце августа 2022 года В Центральноафриканскую Республику дополнительно прибыли 210 российских военных инструкторов. По данным СОМБ, с учетом новоприбывших в ЦАР работают 1345 российских инструкторов.