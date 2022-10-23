Банги, 23 октября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Присутствие российских военных инструкторов идет только на пользу Центральноафриканской Республике (ЦАР). Об этом РИА Новостям сообщил председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.

European Commission DG ECHO ЦАР

«Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу», — сказал Саранджи. Он также отметил, что военные инструкторы из России покинут ЦАР, как только проблемы безопасности будут полностью решены.

Напомним, в конце августа 2022 года В Центральноафриканскую Республику дополнительно прибыли 210 российских военных инструкторов. По данным СОМБ, с учетом новоприбывших в ЦАР работают 1345 российских инструкторов.