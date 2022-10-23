Аланья, Турция, , 07:04 — REGNUM Генконсульство России в Анталье устанавливает обстоятельства гибели российского гражданина Башира Алыгаджиева в Турции. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба консульства.

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Уточняется, что российские дипломаты устанавливают подробности инцидента и ждут официальной информации по факту произошедшего от турецких властей.

Гражданин России получил ранение в ходе бытовой ссоры в в Махмутларском районе Аланьи, он был госпитализирован, но врачам не удалось спасти жизнь 19-летнего парня. По предварительным данным, российский гражданин поспорил с местным жителем, словесная перепалка переросла в драку, к которой подключилось ещё несколько человек.

Уточняется, что по горячим следам сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых по данному делу, включая главного подозреваемого. Все задержанные помещены под стражу. Подробности пока не приводятся.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Чебоксарах после драки в троллейбусе задержаны кондуктор, водитель и пассажир.

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