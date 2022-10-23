Берлин, , 07:06 — REGNUM Ведущий политик немецкой партии ХДС, депутат бундестага Вольфганг Шойбле предложил объединиться с Польшей и Францией против России. Об этом говорится в статье, опубликованной в Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Германия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия воюет против свободного демократического порядка Европы, от которого, по ее мнению, для нее исходит угроза», — написал Шойбле в статье, перевод которой 23 октября приводит ИноСМИ.

Политик также предположил, что ЕС будет расширяться географически в восточном направлении, поэтому успех дела зависит от восточных европейцев, значит, без Польши не обойтись.

«В делах войны, то есть в военной политике, нам тоже нужно действовать сообща. Это теперь самое важное для ЕС дело — военная политика. Это трио — Германия, Франция, Польша — должно взять на себя руководящую роль и стать ядром европейского оборонительного сообщества. Эти три государства должны будут выработать общие направления военной политики, к которым смогут присоединиться другие европейские страны», — говорится в статье Шойбле.