Вашингтон, , 06:42 — REGNUM Американский режиссер Тим Бертон рассказал о негативном опыте сотрудничества со студией Disney. Об этом сообщает издание Deadline.

Тим Бертон

По словам Бертона, его творческая карьера началась в Disney. За все время сотрудничества руководство студии неоднократно увольняло постановщика, а затем приглашало его на работу вновь. «Работая над «Дамбо» я понял, что мои дни в Disney подошли к концу. Я осознал, что я и был Дамбо, который работал в этом огромном ужасном цирке, и мне нужно было бежать. Этот фильм в некотором роде является автобиографией», — признался Бертон. Помимо этого, режиссер раскритиковал студию за нежелание работать над небольшими уникальными проектами, предпочитая коммерчески успешные франшизы.

Напомним, Тим Бертон известен в качестве постановщика таких фильмов, как «Битлджус», «Сонная лощина», «Дом странных детей Мисс Перегрин», «Чарли и шоколадная фабрика» и «Алиса в Стране чудес». Его совместная с Disney кинолента «Дамбо» вышла в 2019 году.

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