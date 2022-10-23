Грозный, 23 октября, 2022, 06:22 — ИА Регнум. Россия на предстоящем 16-м заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обсудит с Ираном разработку иранских месторождений нефти, а также обмен энергоресурсами между двумя странами. Об этом РИА Новостям сообщил официальный представитель министерства нефти исламской республики Али Форузанде, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Переговоры российско-иранской комиссии состоятся в Чеченской республике с 29 октября по 1 ноября 2022 года. В мероприятии примет участие министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

По словам Форузанде, стороны обсудят проблемы, препятствующие открытию транспортного коридора «Север-Юг», соединяющего Россию с Индийским океаном через территорию Ирана. Кроме того, объектом переговоров станут действующие соглашения, заключенные между Тегераном и Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, посольство Ирана в Хорватии «категорически отвергло» утверждения о том, что Иран продавал беспилотники России, назвав это «пропагандой» против Ирана. Киев и его западные союзники заявляют, что Россия использует иранские беспилотники-камикадзе в спецоперации, а Белый дом объявил, что Тегеран направил своих военных специалистов в Крым.