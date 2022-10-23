Вашингтон, , 06:01 — REGNUM Намёк на готовность принять участие в выборах президента США, которые намечены на 2024 год, сделал экс-американский лидер Дональд Трамп. Своё заявление политик сделал 22 октября в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп снова стал утверждать, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победителем стал Джозеф Байден, были сфальсифицированы. По мнению Трампа, победу одержал именно он. Также экс-президент США заявил, что в 2020 году он получил больше голосов, чем любой другой президент в истории США.

«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз», — добавил Трамп и сорвал бурные аплодисменты ликующей толпы сторонников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что о своих планах выдвинуть кандидатуру на пост президента США заявил действующий глава Белого дома Джозеф Байден.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил о планах избираться на второй срок