Вашингтон, 23 октября, 2022, 06:01 — ИА Регнум. Намёк на готовность принять участие в выборах президента США, которые намечены на 2024 год, сделал бывший американский лидер Дональд Трамп. Своё заявление политик сделал 22 октября в ходе выступления на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Трамп снова стал утверждать, что результаты президентских выборов 2020 года, на которых победителем стал Джозеф Байден, были сфальсифицированы. По мнению Трампа, победу одержал именно он. Также экс-президент США заявил, что в 2020 году он получил больше голосов, чем любой другой президент в истории США.

«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это еще раз», — добавил Трамп и сорвал бурные аплодисменты ликующей толпы сторонников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что о своих планах выдвинуть кандидатуру на пост президента США заявил действующий глава Белого дома Джозеф Байден.