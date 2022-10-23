Москва, 23 октября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Гражданам России станут доступны новые операции с цифровым рублем. На включение в следующую тестовую группу подали заявки МКБ, РСХБ и финтехкомпания «Лайтхаус». Об этом сообщает издание «Известия».

(сс) Richard Patterson Криптовалюта

Кошельки для хранения нового вида рубля будут открываться на специальной базе, созданной Центральным Банком платформы. С помощью цифрового рубля пользователи смогут заключать смарт-контракты на блокчейне, проводить расчеты по сделкам с цифровыми финансовыми активами без задержек и оплачивать товары офлайн с возможностью восстановить деньги при потере устройства. Отмечается, что у большинства граждан возможность пользоваться новой цифровой валютой появится лишь в 2024 году.

Ранее стало известно, что клиенты российских банков получат доступ к цифровому рублю с 1 апреля 2023 года. Отмечается, что первое время пользоваться валютой сможет ограниченный круг россиян.