Донецк, , 06:02 — REGNUM Боевики киевского режима держали в заложниках на территории комбината «Азовсталь» мирных жителей для того, чтобы прикрываться ими от авиаударов, также они расстреливали гражданских лиц. Эту информацию подтвердили РИА Новости пленные боевики.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Carl Ridderstråle

«Чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными», — приводит агентство слова одного из военнопленных боевиков националистического формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Военнопленный также подтвердил, террористы киевского режима сгоняли гражданских людей на «Азовсталь», чтобы боевиков меньше бомбили, сообщает агентство.

Другой военнопленный заявил, что боевики расстреливали мирных граждан.

«Кто хотел выйти (из «Азовстали»), мы их расстреливали», — приводит его слова информационное агентство.

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