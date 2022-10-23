Лондон, 23 октября 2022, 05:41 — REGNUM Массу способов согреться зимой без отопления предложили жителям Великобритании. Об этом 22 октября рассказала газета Daily Mail.
Среди способов, которые могут помочь британцам согреться перечислены самонагревающийся стол, жилетка, шарф и шапка с встроенными электрическими тепловыми панелями и другие гаджеты.
Кроме того, рекомендуется подогревать тапочки и некоторые предметы одежды в микроволновке, прежде, чем надеть их, а также приобрести мини-конфорку и постоянно греть на ней чай.
Как указывается в статье, при работе дома расходы на счета за газ могут вырасти до 75%, так если включать отопление каждый день на четыре часа в день и пять дней в неделю, то счёт за него составит около £90 (6 243 руб.).
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