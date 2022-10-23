Лондон, 23 октября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Массу способов согреться зимой без отопления предложили жителям Великобритании. Об этом 22 октября рассказала газета Daily Mail.

Baikalfinans.com Долг за отопление

Среди способов, которые могут помочь британцам согреться перечислены самонагревающийся стол, жилетка, шарф и шапка с встроенными электрическими тепловыми панелями и другие гаджеты.

Кроме того, рекомендуется подогревать тапочки и некоторые предметы одежды в микроволновке, прежде, чем надеть их, а также приобрести мини-конфорку и постоянно греть на ней чай.

Как указывается в статье, при работе дома расходы на счета за газ могут вырасти до 75%, так если включать отопление каждый день на четыре часа в день и пять дней в неделю, то счёт за него составит около £90 (6 243 руб.).