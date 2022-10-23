Вашингтон, 23 октября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. Заявивший о планах баллотироваться в 2024 году на второй срок президент США Джо Байден будет вести предвыборную кампанию как «король хаоса». Такое предположение сделал ведущий телеканала Fox New Дэн Бонджино, сообщает телеканал Fox.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Бонджино также поинтересовался, какие лозунги могут быть использованы в предвыборной кампании Байдена.

«Эй, смотрите, бензин стоил 2,39 доллара за галлон, когда я вступил в должность. Сейчас он стоит 3,82 доллара, разве это не здорово? Инфляция была 1,4%, когда я прихожу к власти, сейчас всего 8,4%», — приводит слова журналиста телеканал Fox New, который представил возможные предвыборные лозунги американского президента.

Телеведущий отметил, что за время правления Байдена в США снизились показатели образования, в стране фиксируется рекордное число смертей от передозировки наркотическими средствами.

«Джо Байден — король хаоса», — сообщил журналист.

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