Лондон, , 05:09 — REGNUM Застолье с большим количеством алкоголя организовала Лиз Трасс после объявления о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Об этом 22 октября сообщило издание The Sunday Times.

Лиз Трасс Tom Witham

Вечеринка состоялась в знаменитом офисе на Даунинг-стрит, ей участниками стали помощники Трасс, а также её супруг и дочери. Журналист издания Тим Шипман отметил, что собравшиеся восприняли отставку Трасс как трагедию.

«Я должен сказать, что это абсолютная трагедия. Лиз Трасс должна была стать великим премьер-министром. Печаль, которую испытывает персонал, сродни смерти любимого человека», — так сказал один из приглашённых гостей.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила об уходе с занимаемого поста, срок её пребывания в должности главы правительства составил 45 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства.

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