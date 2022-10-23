Лондон, 23 октября, 2022, 05:09 — ИА Регнум. Застолье с большим количеством алкоголя организовала Лиз Трасс после объявления о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Об этом 22 октября сообщило издание The Sunday Times.

Tom Witham Лиз Трасс

Вечеринка состоялась в загородной резиденции Чекерс под Лондоном, её участниками стали помощники Трасс, а также её супруг и дочери. Журналист издания Тим Шипман отметил, что собравшиеся восприняли отставку Трасс как трагедию.

«Я должен сказать, что это абсолютная трагедия. Лиз Трасс должна была стать великим премьер-министром. Печаль, которую испытывает персонал, сродни смерти любимого человека», — так сказал один из приглашённых гостей.

Напомним, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила об уходе с занимаемого поста, срок её пребывания в должности главы правительства составил 45 дней.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства.