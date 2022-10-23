Афины , , 05:10 — REGNUM Экономический крах Европейского Союза неизбежен, уже наблюдается стремительная деиндустриализация в Европе. Об этом сообщил греческий политик, экс-министр финансов страны Янис Варуфакис в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Европа мёрзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его мнению, произошли большие изменения, в результате немецкая экономическая модель рухнула.

«Немецкая модель была основана на дешевой энергии из России, продаже продукции в Китай и низкой заработной плате в Германии. Но текущая ситуация выглядит так: инфляция сделала невозможным снижение заработной платы, газ стал дорогим, а Китай исчезает как рынок сбыта для Германии из-за новой холодной войны между Китаем и США, которую нагнетает правительство Байдена», — приводит издание слова Варуфакиса.

По его мнению, Евросоюза, как реального «союза» не существует.

«Когда дело доходит до беженцев или мигрантов, каждый занимается своим делом. Что касается газа, тоже. Что касается перехода на зеленые технологии, то у нас тоже нет зеленого союза. В банковском секторе у нас до сих пор нет единого страхования вкладов, нет и еврооблигаций. Все то, что могло бы сделать Европейский Союз реальным, отсутствует», — сообщил он телеканалу.

Политик также сообщил, что неудача гарантирована, потому, что уже наблюдается стремительная деиндустриализация в Европе.

«Компании ЕС платят за газ в десять раз больше, чем их американские или китайские конкуренты. Уже есть перерыв в производстве», — отметил он.