Рим, , 04:46 — REGNUM Акция протеста против антироссийских санкционных мер и отправки оружия в Киев состоялась в Италии. Об этом 21 октября сообщило издание Genova24.

Правительство Италии Иван Шилов © ИА REGNUM

Акция протеста, участниками которой стали более 200 человек, состоялась 21 рктября в городе Генуя на площади Де Феррари. Как сообщили организаторы манифестации, она направлена против любого рода поддержки киевского режима — политической, военной, экономической. Кроме того, манифестация направлена против антироссийских санкций, а также против того, чтобы внешняя политика Италии определялась не в Риме, а в Брюсселе и в Вашингтоне.

Манифестанты в ходе акции исполнили песню «Катюша», которая в Италии ассоциируется с Россией, а некоторые граждане принесли с собой российские флаги.

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