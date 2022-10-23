Вашингтон, , 04:54 — REGNUM Члены Республиканской партии США могут обратить пристальное внимание на денежные средства, которые США направляют на поддержку киевского террористического режима, если их партия получит большинство в Конгрессе по итогам предстоящих в ноябре промежуточных выборов. Об этом 23 октября сообщает телеканал CNN ссылаясь на конгрессменов.

Противостояния демократов и республиканцев в США

Телеканал приводит слова Кевина Маккарти (он, по мнению телеканала, может стать спикером палаты представителей, если в ноябре победят республиканцы), который заявил, что оказание помощи со стороны США продолжится, но при этом если республиканцы победят в палате представителей, то «карт-бланша» больше не будет.

«Неправильно красить республиканцев одной кистью в этом вопросе. Лидер меньшинства в Сенате Митч МакКоннелл выразил постоянную поддержку финансированию [киевского режима] и выступил в пятницу с заявлением, в котором пообещал, что большинство в сенате Республиканской партии будет продолжать помогать [киевскому террористическому режиму] в его войне против России», — сообщает телеканал.

Отмечается, что это может быть частью более масштабного сдвига в отношении республиканцев к конфликту между Москвой и Киевом.

«И раскол между МакКоннеллом и Маккарти по этому вопросу может стать предметом разногласий, если Республиканская партия получит контроль над палатой представителей», — сообщает телеканал.

Также, по словам Маккарти, сокращение расходов в целом будет главным приоритетом республиканцев, если они получат контроль над палатой представителей.