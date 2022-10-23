Москва, , 04:27 — REGNUM Лихорадка Эбола будет немедленно локализована специалистами в случае завоза на территорию России. Об этом рассказал 22 октября журналистам научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев.

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Ситуация по лихорадке Эбола в России контролируется, все необходимые мероприятия проводились и проводятся, причин для паники нет. Теоретически завоз заболевания на территорию России возможен, но вероятность такой ситуации очень мала.

Научный сотрудник MoBS Марсело Гомес оценил вероятность появления человека, заражённого лихорадкой Эбола, в России как крайне низкую — всего 1%, что это может произойти до 24 октября, после указанной даты вероятность завоза повышается до 5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным правительства Уганды, вспышка лихорадки Эбола в стране находится под контролем и должна закончиться к концу 2022 года.

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