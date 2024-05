Лондон, 23 октября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Последнее письмо музыканта и участника легендарной группы The Beatles Джона Леннона с его подписью, написанное им в день смерти, было продано с аукциона Gotta Have Rock and Roll почти за $64 тысячи. Об этом 22 октября сообщается на сайте аукционного дома.

Письмо легендарного участника The Beatles адресовано его финансовому советнику Барри Николсу. В нём Леннон указывает трёх представителей для голосования от своего имени на ежегодном собрании корпорации, управляющей мультимедийными вопросами The Beatles. Собрание состоялось через девять дней после убийства Леннона в Лондоне.

Послание подписано музыкантом 8 декабря 1980 года, за несколько часов до того, как он был застрелен Марком Чепменом в Нью-Йорке. Скорее всего, это последний юридический документ, подписанные Ленноном до его гибели.

Документ был оценён в сумму почти $64 тысячи, приобретатель лота остался неизвестен.

