Киев, 23 октября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Звук, похожий на взрыв, услышал мэр подконтрольного киевскому режиму города Кременчуг Полтавской области Виталий Малецкий. Об этом 23 октября он сообщил в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ЗРК С-400

«Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена ​​воздушная тревога!» — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что режим воздушной тревоги был объявлен в Полтавской и Кировоградской областях.

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