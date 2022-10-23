Мэр города Кременчуг Полтавской области сообщил о возможном взрыве в городе
Киев, 23 октября, 2022, 04:11 — ИА Регнум. Звук, похожий на взрыв, услышал мэр подконтрольного киевскому режиму города Кременчуг Полтавской области Виталий Малецкий. Об этом 23 октября он сообщил в своем телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
ЗРК С-400
«Был слышен звук, похожий на взрыв! Объявлена воздушная тревога!» — сообщил он.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что режим воздушной тревоги был объявлен в Полтавской и Кировоградской областях.
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