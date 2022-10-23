Москва, , 03:34 — REGNUM Облачная погода с небольшим дождём ожидается, согласно прогнозам метеорологов, 23 октября в Москве и Московской области. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Приехали, осень Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Температура воздуха днём в Москве составит +6…+8 градусов, ночью похолодает до +4…+6 градусов. В Московской области колебания температуры днём будут наблюдаться в диапазоне +4…+9 градусов, ночью +1…+6 градусов.

Ветер будет дуть днём преимущественно южный, его скорость не превысит 5-10 м/сек, ночью направление ветра изменится на северный и северо-западный, его скорость немного упадёт до 4-9 м/сек.

Атмосферное давление составит 747 мм ртутного столба днём и 743 мм ртутного столба ночью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, когда в Москву и Подмосковье придут холода.

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