Киевские боевики выпустили по поселку в ЛНР шесть ракет
Луганск, 23 октября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Шесть ракет выпустили по поселку Новоайдар (ЛНР) киевские боевики. Об этом 23 октября сообщает представительство Лугансткой Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима в телеграм-канале.
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Сообщается, что в 02:50 часов киевские боевики обстреляли поселок Новоайдар ракетами РСЗО HIMARS (было выпущено шесть ракет).
Отмечается, что специалисты уточняют сведения о пострадавших и повреждениях.
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