Лондон, 23 октября, 2022, 03:31 — ИА Регнум. Глава министерства финансов Великобритании Джереми Хант планирует повысить налоги на общую сумму до 20 млрд фунтов стерлингов в бюджете. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Джереми Хант

По данным источника, Хант намерен реформировать правила прироста капитала и отказаться от двухлетней финансируемой государством отмены экологических сборов из счетов за электроэнергию.

Напомним, с начала 2022 года Великобритания столкнулась с резким скачком инфляции из-за роста цен на энергоносители и последствий пандемии коронавируса. В августе в Великобритании была зафиксировала рекордная за 40 лет инфляция.