Луганск, , 03:34 — REGNUM Город Золотое (ЛНР) обстреляли киевские боевики. Об этом 23 октября сообщает представительство Луганской Народной Республики в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Сообщается, что в 01:15 часов со стороны вооруженных формирований киевского режима был зафиксирован обстрел по городу Золотое с применением РСЗО HIMARS (одна ракета).

Сообщается, что сейчас специалисты уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.

Ранее р сообщало о том, что 23 октября киевские боевики также в ЛНР обстреляли город Сватово.

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