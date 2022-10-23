Киев, 23 октября, 2022, 03:09 — ИА Регнум. Жители территории б. УССР, подконтрольной киевскому режиму, могут остаться без заработных плат и пенсий, если Евросоюз перестанет направлять этому режиму денежные средства. Об этом заявил премьер киевского режима Денис Шмыгаль в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

Ранее власти Евросоюза пообещали предоставить киевскому режиму девять млрд евро.

Шмыгаль добавил, что эти средства необходимы для того, чтобы выжила финансовая система этого режима.

«Мы уже исчерпали все возможности экономии», — приводит его слова издание.

Шмыгаль утверждает, что большая часть средств направляется на удовлетворение социальных нужд, поэтому любая задержка может обернуться «ужасными последствиями». Он также добавил, что при «негативном сценарии» жители территории б. УССР, подконтрольной киевскому режиму, столкнутся с невыплатой пенсий и заработных плат.

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