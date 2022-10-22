Гавана, 23 октября, 2022, 02:49 — ИА Регнум. Расследование угона легкомоторного самолёта в США гражданином Кубы проводит институт гражданской авиации островного государства. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба института.

(сс) Dmitry Terekhov Ан-2

Одномоторный самолет Ан-2, принадлежащий Национальной компании авиаперевозок, вылетел с авиабазы в провинции Санкти-Спиритус в 07:00 (14:00 мск) и направился к взлетно-посадочной полосе «Эль-Седро» для проведения сельскохозяйственных фумигационных работ.

После второго полёта самолёт не вернулся на базу, а утром стало известно, что воздушное судно, пилотируемое капитаном Рубеном Мартинесом Мачадо, прибыло на территорию США. При этом официального уведомления власти Кубы от США не получали.

Институт назвал инцидент актом воздушного пиратства, нарушением воздушного пространства Кубы и правил безопасности полётов. В настоящее время институт продолжает расследование деталей происшествия на основе имеющихся данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о приземлении во Флориде самолёта Ан-2, которым управлял перебежчик с Кубы.