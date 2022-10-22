В США сообщили о двух погибших медсестрах в результате стрельбы в больнице
Вашингтон, 23 октября, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Двое сотрудников больницы были убиты в результате стрельбы в медучреждении Далласа. Об этом 23 октября сообщает местное отделение телеканала Fox News, ссылаясь на сотрудников полиции и представителей больницы.
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Стрельба
Сообщается, что стрельба в медучреждении произошла 22 октября.
По данным телеканала, раненного подозреваемого в стрельбе доставили в другую больницу. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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