Вашингтон, 23 октября, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Двое сотрудников больницы были убиты в результате стрельбы в медучреждении Далласа. Об этом 23 октября сообщает местное отделение телеканала Fox News, ссылаясь на сотрудников полиции и представителей больницы.

ru.torange.biz Стрельба

Сообщается, что стрельба в медучреждении произошла 22 октября.

По данным телеканала, раненного подозреваемого в стрельбе доставили в другую больницу. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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