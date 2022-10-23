Тегеран, , 02:28 — REGNUM Иранские власти приняли все необходимые меры к пресечению беспорядков в стране. Об этом сообщил замглавы МВД Ирана Маджид Мирахмади, передает телеканал Al Manar TV.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Волна протестов идет на спад и скоро совсем стихнет (…) В университетских кампусах еще проходят какие-то собрания, но людей там все меньше и меньше», — сказал Мирахмади. Он также отметил, что протестующие, которые устраивали погромы, нападали на госучреждения и сотрудников правоохранительных органов, будут привлечены к ответственности. Помимо этого, замглавы МВД уточнил, что столкновения демонстрантов с полицией и дружинниками исламского народного ополчения «Басидж» в провинции Систан и Белуджистан были спровоцированы радикальным имамом Мавлави Абдулхамидом.

Напомним, в сентябре 2022 года в Иране вспыхнули протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после избиения в полиции из-за «неправильного ношения хиджаба». В ходе инцидентов были задержаны тысячи человек.