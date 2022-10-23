23 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили призыв мэра подконтрольного киевскому неонацистскому режиму Николаева к местным жителям, чтобы те покинули город и не возвращались вплоть до завершения активных боевых действий на территории бывшей УССР.

Тимур Кондратьев, , 09:09 — REGNUM Заявление мэра подконтрольного киевскому режиму Николаева Александра Сенкевича о том, что местным жителям необходимо покинуть город из-за разрушений, не возвращаться вплоть до завершения активных боевых действий на территории бывшей УССР, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Гюбер Робер. Бегство (фрагмент)

«А куда им идти?» — задаётся вопросом Денис В.

Многие пользователи отметили, что ранее нацисты не выступали с призывом об эвакуации гражданских из населённых пунктов.

«Не прошло и полугода, как киевские власти только сейчас сообразили, что людей надо эвакуировать из прифронтовых зон», — отметила Лариса К.

Некоторые комментаторы так и не поняли, куда мэр Николаева отправляет своих граждан. Эвакуация предполагает организованный выезд населения и размещение людей в человеческих условиях в безопасной зоне. Тем не менее вслед за призывом Сенкевича подобных действий предпринято не было.

«А куда им переезжать? В Херсон или Одессу? Или сразу всем Николаевом в Европу?» — интересуется Наталья С.

«Какая-то странная эвакуация. В Херсоне российские войска аккуратно вывозят людей на левый берег и предоставляют им жильё в других регионах. А тут что? Иди на все четыре стороны? Прекрасно. Вот она какая, забота по-киевски», — пишет Василий О.

Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей напомнила для сравнения, что в прифронтовом Херсоне российская власть вывозит людей организованно, как полагается, и даже предоставляет местным жителям право на получение жилья в других субъектах Российской Федерации.

«Эвакуация Херсона Россией: всех собрали, определили конечные пункты, доставили, предоставили жильё на новых местах. Эвакуация Николаева нацистскими властями: спасайся, кто может и как может, и чтобы я вас долго не видел!» — отметил Андрей А.

«Ну что, [жители территории бывш. УССР], радуетесь и язвите по поводу того, что наши уезжают из Херсона и других прифронтовых городов и сёл? Ну что же, теперь мы посмотрим, как вы будете «выезжать». Как там, жильё вам кто-нибудь предоставил?» — спрашивает Алексей И.

Ряд пользователей указывает на то, что жители на территории бывшей УССР продолжают страдать от действий нацистской власти.

«Блин, а мне вот жалко людей в Николаеве. Понятно, что они под нацистами и сами этой заразой в значительной степени заражены, но ведь в городе дети, старики. Сейчас нацики их так эвакуируют, что мама не горюй! Останутся только рожки, да ножки», — пишет Марат М.

Нашлись и те, кто не верит, что нацистам есть дело до гражданского населения. Они обязательно используют людей в своих целях.

«Интересно, что нацисты решили тактику поменять. До этого они прикрывались людьми как живым щитом, а теперь, видимо, к чему-то новому пришли. Не верю я в их гуманизм, явно как-то людей этих используют в будущем», — уверен Максим В.

Напомним, 22 октября мэр подконтрольного киевскому неонацистскому режиму Николаева Александр Сенкевич выступил в видеоролике издания «Суспільне» с призывом к местным жителям, чтобы те покинули город из-за разрушений и не возвращались вплоть до завершения активных боевых действий на территории бывшей УССР.