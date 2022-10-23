Вашингтон, , 02:08 — REGNUM Уязвимые места энергосистемы б. УССР, созданной в советское время, отлично известны России. Об этом 22 октября рассказала обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

Как поясняет журналист, именно благодаря советским инженерам все бывшие союзные республики получили хорошо развитую и разветвлённую систему энергоснабжения, которой лишены многие развитые страны мира. Именно благодаря этой энергосистеме жители городов обеспечиваются дешёвым и универсальным отоплением.

Спустя более тридцати лет после развала СССР, несмотря на существенное ухудшение качества обслуживания из-за недостаточности инвестиций, централизованное теплоснабжение составляет большую часть выработки тепла в Эстонии, Литве и других странах. На территории б. УССР в 2021 году 53% городских домохозяйств использовали именно такое отопление.

Как полагает Ньюджент, энергетическая отрасль б. УССР может стать ключевым уязвимым местом. У России есть все необходимые знания об этой энергосистеме, построенной советскими инженерами в эпоху СССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве предупредили о сохранении режима экономии на многие недели, в связи с повреждением большого количества объектов энергетической инфраструктуры.

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