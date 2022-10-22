Вашингтон, 23 октября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Уязвимые места энергосистемы б. УССР, созданной в советское время, отлично известны России. Об этом 22 октября рассказала обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Как поясняет журналист, именно благодаря советским инженерам все бывшие союзные республики получили хорошо развитую и разветвлённую систему энергоснабжения, которой лишены многие развитые страны мира. Именно благодаря этой энергосистеме жители городов обеспечиваются дешёвым и универсальным отоплением.

Спустя более тридцати лет после развала СССР, несмотря на существенное ухудшение качества обслуживания из-за недостаточности инвестиций, централизованное теплоснабжение составляет большую часть выработки тепла в Эстонии, Литве и других странах. На территории б. УССР в 2021 году 53% городских домохозяйств использовали именно такое отопление.

Как полагает Ньюджент, энергетическая отрасль б. УССР может стать ключевым уязвимым местом. У России есть все необходимые знания об этой энергосистеме, построенной советскими инженерами в эпоху СССР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве предупредили о сохранении режима экономии на многие недели, в связи с повреждением большого количества объектов энергетической инфраструктуры.