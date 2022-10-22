В США заявили о понимании Россией уязвимостей энергосистемы б. УССР
Вашингтон, 23 октября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Уязвимые места энергосистемы б. УССР, созданной в советское время, отлично известны России. Об этом 22 октября рассказала обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент.
Как поясняет журналист, именно благодаря советским инженерам все бывшие союзные республики получили хорошо развитую и разветвлённую систему энергоснабжения, которой лишены многие развитые страны мира. Именно благодаря этой энергосистеме жители городов обеспечиваются дешёвым и универсальным отоплением.
Спустя более тридцати лет после развала СССР, несмотря на существенное ухудшение качества обслуживания из-за недостаточности инвестиций, централизованное теплоснабжение составляет большую часть выработки тепла в Эстонии, Литве и других странах. На территории б. УССР в 2021 году 53% городских домохозяйств использовали именно такое отопление.
Как полагает Ньюджент, энергетическая отрасль б. УССР может стать ключевым уязвимым местом. У России есть все необходимые знания об этой энергосистеме, построенной советскими инженерами в эпоху СССР.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Киеве предупредили о сохранении режима экономии на многие недели, в связи с повреждением большого количества объектов энергетической инфраструктуры.