Вена, 23 октября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Ушел из жизни основатель и владелец одной из команд чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1», австрийский бизнесмен Дитрих Матешиц. Об этом 23 октября сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на заявление представителей его компании.

Rick Dikeman Формула-1

Сообщается, что Матешиц скончался на 79-м году жизни.

В последние месяцы поступали сообщения о плохом самочувствии бизнесмена, напоминает издание.

Читайте также: Ушел из жизни французский социолог Бруно Латур