Москва, , 01:49 — REGNUM Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции. Об этом агентству «Прайм»сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вышка сотовой связи Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Как признался Чеглов, российские операторы не прибегнут к привлечению иностранных инвесторов и будут стараться «держать маржинальность», развиваясь за счет имеющихся клиентов. Экономист также добавил, что в крупных городах России необходимая инфраструктура сотовой связи уже создана, однако в сельской местности нуждаются в новом оборудовании, которое, как правило, является импортным.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в России цены на тарифные планы постепенно вырастут на 5-7%. Однако ожидается, что рост цен сильно не отразится на спросе на сотовую связь, в том числе благодаря развитию удалённой работы.

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