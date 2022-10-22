Граждан РФ ждёт подорожание мобильной связи в 2023 году
Москва, 23 октября, 2022, 01:49 — ИА Регнум. Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции. Об этом агентству «Прайм»сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов, передает корреспондент ИА REGNUM.
Как признался Чеглов, российские операторы не прибегнут к привлечению иностранных инвесторов и будут стараться «держать маржинальность», развиваясь за счет имеющихся клиентов. Экономист также добавил, что в крупных городах России необходимая инфраструктура сотовой связи уже создана, однако в сельской местности нуждаются в новом оборудовании, которое, как правило, является импортным.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, до конца 2022 года в России цены на тарифные планы постепенно вырастут на 5-7%. Однако ожидается, что рост цен сильно не отразится на спросе на сотовую связь, в том числе благодаря развитию удалённой работы.