Луганск, 23 октября, 2022, 01:45 — ИА Регнум. Киевские боевики обстреляли город Сватово (ЛНР). Об этом 23 октября сообщает представительства ЛНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

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Сообщается, что в 00:30 часов со стороны вооруженных формирований киевских боевиков был зафиксирован обстрел н. п. Сватово с применением РСЗО HIMARS (одна ракета).

Отмечается, что специалисты уточняют информацию о пострадавших и повреждениях.

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