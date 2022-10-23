Дейр-эз-Зор, Сирия, 23 октября 2022, 01:43 — REGNUM Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, была атакована с помощью ракет. Об этом 23 октября сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на очевидцев.
Военная база США находится недалеко от нефтяного месторождения Омар. По данным телеканала, на объекте прозвучало как минимум пять взрывов, после чего начался пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется.
Обстрел производился из района, пограничного с Ираком. Отмечается, что вертолёты коалиции в ответ атаковали позиции отрядов шиитов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что средства ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные F-16 ВВС Израиля по аэропортам Дамаск и Димас.
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