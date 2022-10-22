Дейр-эз-Зор, Сирия, 23 октября, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Военная база США, расположенная в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, была атакована с помощью ракет. Об этом 23 октября сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на очевидцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Война в Сирии

Военная база США находится недалеко от нефтяного месторождения Омар. По данным телеканала, на объекте прозвучало как минимум пять взрывов, после чего начался пожар. Информация о возможных пострадавших уточняется.

Обстрел производился из района, пограничного с Ираком. Отмечается, что вертолёты коалиции в ответ атаковали позиции отрядов шиитов в окрестностях Эль-Меядина и Зейбана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что средства ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные F-16 ВВС Израиля по аэропортам Дамаск и Димас.