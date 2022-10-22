Париж, 23 октября, 2022, 02:08 — ИА Регнум. Ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Об этом сообщил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя негодование президента Франции Эммануэля Макрона, раскритиковавшего США за двойные стандарты при формировании цен на газ.

ru.m.wikipedia.org Алексей Пушков

«Искренность в трансатлантической торговле»? Откуда Макрон взял такое?», — поинтересовался Пушков.

Он добавил, что против Европы искренне применят меры давления, выдавят ее товары с рынков США, а также искренне продадут дорогой американский сжижженный газ.

«Это — да. Но ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет», — подчеркнул сенатор.

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