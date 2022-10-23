Москва, , 01:21 — REGNUM Женщина и ребёнок погибли в результате наезда легкового автомобиля на пешеходном переходе на западе Москвы. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба прокуратуры города.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Авария произошла на улице Богданова вечером 22 октября. По предварительным данным, водитель 37-ми лет, ехавший на легковом автомобиле Audi A6, сбил на пешеходном переходе женщину 42-х лет и мальчик 2017 года рождения, а потом врезался в другой автомобиль. Женщина и ребёнок погибли на месте.

На месте происшествия работают следователи, по факту смертельного ДТП Следственный Комитет России возбудил уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов готовят документы для автотехнической экспертизы, кроме того, будет установлено, находился ли водитель под воздействием алкоголя в момент ДТП. Было осмотрено место происшествия, опрошены свидетели аварии. Ход расследований курирует прокуратура города Москвы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Шумихинском районе Курганской области четыре человека погибли в результате ДТП.

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