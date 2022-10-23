Донецк, , 01:22 — REGNUM Киевские боевики вновь обстреляли населенные пункты Орловку и Макеевку (Донецкая Народная Республика). Об этом 23 октября сообщает пресс-служба представительства ДНР в совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями киевского режима.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в 00-15 часов со стороны террористических формирований киевского режима по направлению н. п. Орловка — н. п. Макеевка было выпущено девять снарядов калибром 155 мм.

Отмечается, что обстрел продолжается.

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