Киев, 23 октября, 2022, 00:59 — ИА Регнум. В случае удара России по «центру принятия решений» на улице Банковой в Киеве страны НАТО должны будут нанести ответный удар по Кремлю. Об этом в интервью канадским телеканалам CTV и CBC заявил Владимир Зеленский.

Официальное интернет-представительство главы киевского режима Зеленский

«Ответ мира должен быть следующим: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься <…> Если ты так сделаешь, то должен знать, что через секунду, уже независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя», — заявил глава киевского режима. Зеленский также отметил, что в этом случае не важно, является ли б. УССР членом НАТО.

Напомним, Зеленский не первый раз заявляет, что по России необходимо нанести «превентивный удар» ядерным оружием. В начале октября в ходе выступления по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии глава киевского режима сказал, что НАТО должен нанести «превентивные» удары по России, а не «ждать ядерных ударов России».