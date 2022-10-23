Луганск, , 01:03 — REGNUM Киевские каратели зачастую убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на оказание им медпомощи и транспортировку. Об этом 23 октября заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока, передает официальный телеграм-канал Народной милиции ЛНР.

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Сорока привела слова одного из освобожденных военнослужащих, который рассказал о том, что если в плен попадает раненый воин, то «превалируют случаи, когда человека просто убивают, чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке».

«Поэтому в принципе понимаем, что [киевский режим] — государство-террорист, и в отношении населения Донбасса, и в отношении в целом людей», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока заявила, что переговоры с киевским режимом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело.