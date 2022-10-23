Киев, , 00:38 — REGNUM В девяти регионах б. УССР после ударов по инфраструктуры остались без энергоснабжения более 1,3 млн человек. Об этом 22 октября сообщил представитель киевского режима Кирилл Тимошенко в эфире одного из киевских телеканалов.

По словам Тимошенко, восстановить энергоснабжение не удаётся в Волынской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Хмельницкой областях. География попаданий широкая, есть объекты с серьёзными повреждениями. При этом работа над восстановлением подачи энергоснабжения продвигается, если по состоянию на 11:00 мск без света оставались 2.7 млн абонентов, то уже к 19:00 мск остаётся 1 361 308 абонентов без света.

Без света Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как уточнил Тимошенко, ситуация очень сложная, поскольку энергосистема страны завязана между собой, регионы с регионами и города с городами. Есть попадания в объекты энергообеспечения, что только ухудшает ситуацию в целом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что представитель киевского режима Алексей Арестович допустил, что в результате российских ударов на территории б. УССР могут исчезнуть электроэнергия, тепло и вода могут исчезнуть на месяцы.

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