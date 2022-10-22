Луганск, 23 октября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Переговоры с киевским режимом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело. Об этом 23 октября заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока, передает официальный телеграм-канал Народной милиции ЛНР.

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«Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся», — сообщила советник, комментируя освобождение двух воинов Народной милиции Луганской Народной Республики.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 17 октября об обмене пленными по формуле «110 на 110» заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

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