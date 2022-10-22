Москва, 23 октября, 2022, 00:24 — ИА Регнум. Российский боец смешанных боевых искусств Ислам Махачев победил бразильского бойца Чарльза Оливейру в главном поединке UFC 280, получив вакантный титул чемпиона в легком весе. Об этом 23 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andrius Petrucenia Пояс UFC

Победа стала для Махачева 11-й подряд. В UFC российский боец выступает с 2015 года.

Напомним, Махачев стал третим чемпионом UFC из России. Ранее аналогичный титул получали Хабиб Нурмагомедов и Петр Ян.