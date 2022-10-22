Циолковский, Амурская область, 22 октября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. В рамках проекта «Сфера» будет создана спутниковая группировка более чем из 600 отечественных космических аппаратов, сообщил 22 октября вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Minsvyaz.ru Спутник

По его словам, основная цель проекта — достижение высокого качества космических услуг связи в интересах развития и безопасности России.

«Проектом «Сфера» предполагается создание спутниковой группировки более чем из 600 космических аппаратов», — цитирует его РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Скиф-Д» будет использоваться для отработки технологий планируемой спутниковой системы интернет-связи «Скиф».

Проект «Скиф» является частью программы «Сфера», призванной объединить все российские спутники спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли. Планируется, что к 2030 году состав группировки «Сфера» будет насчитывать более 600 спутников