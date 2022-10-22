Мурманск, , 23:34 — REGNUM В Мурманске при прокладке ливневой канализации погибли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Мурманской области.

Сотрудник СКР СУ СКР по ЯО

По данным ведомства, трагедия произошла 22 октября в 17:30 мск на улице Бондарной. При проведении работ по прокладке ливневой канализации произошел обвал земли, двое мужчин засыпало землей.

По факту гибели двух рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда».

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске начнётся суд по делу о гибели трёх строителей.